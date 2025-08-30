Paris-İstanbul seferinde acil durum! İniş yapmak zorunda kaldı

Sabiha Gökçen’den Paris’e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra leylek sürüsüne girince bir motorunda arıza oluştu. Uçak tek motorla sorunsuz iniş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris seferini yapmak üzere havalanan Pegasus Havayollarına ait uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra leylek sürüsüne girmesi nedeniyle acil iniş yapt

Saat 10.30 sıralarında havalanan uçak, sürüyle çarpışmasının ardından bir motorunda arıza meydana gelmesi üzerine pilot tarafından acil durum deklare edilerek geri döndü.

Uçağın saat 11.00’de tek motorla sorunsuz şekilde indiği öğrenildi. Olay sırasında havalimanında operasyonlar kısa süreli durduruldu.

Yolcular, Paris’e başka bir uçakla gönderildi.

