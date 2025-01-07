Paris Jackson'ın duygusal paylaşımına beğeni yağdı

Paris Jackson, 5 yıl süren temiz ve sarhoş olmayan hayatını kutluyor. 7 Ocak 2025’te, ünlü şarkıcı-söz yazarı ve Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, Instagram üzerinden alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmasının 5. yılını kutladığını duyurdu. Postunda, yıllar boyunca yaşadığı dönüşümü gösteren bir video paylaştı.

Video, Paris'in alkol aldığı anlarla başlayıp, günümüzdeki sarhoş olmayan halleriyle sona eriyor. Klipte, şarkı söyleyerek, etkinliklere katılarak ve çeşitli maceralara atılarak geçirdiği zamanlar yer alıyor. Aynı zamanda nişanlısı Justin Long ile birlikte geçirdiği mutlu anlar ve sevimli köpeğiyle olan samimi görüntüler de bulunuyor.

Paris, gönderisinin altına, "Bu yolculukta bana yardım edenlere, ister sadece başlangıçta, ortada ya da şu ana kadar yanımda olanlara teşekkür ederim. Kim olduğunuzu biliyorsunuz," mesajını ekledi. Ayrıca, "Teşekkür ederim. 5 yıl. Şükürler olsun" diye yazdı.

Postunun açıklamasında, "Merhaba, ben pk ve ben bir alkolik ve eroin bağımlısıyım," diyerek bu dönemin başlangıcını açıkladı. Paris, şükürlerini dile getirerek, "Bugün 5 yıl boyunca tüm alkol ve uyuşturuculardan temiz ve sarhoş olmayan bir hayatı kutluyorum. Şükretmek, zayıf bir deyim olurdu," dedi ve şöyle devam etti: "Şükran, yüzeyin dahi altını çiziyor. Sadece sarhoş olmamış olmam sayesinde bugün gülümsüyorum."

Paris Jackson, "Müzik yapabiliyorum. Köpeklerimi ve kedimi sevmenin neşesini hissedebiliyorum. Kalp kırıklığını her yönüyle hissedebiliyorum," diyerek iyileşme sürecinin hayatına kattığı duygusal derinliklere değindi ve "Güneşi cildimde hissedebiliyorum" dedi. Ayrıca, "Hayat her durumda devam ediyor, ister sarhoş olayım ister olmayayım. Ama bugün bununla yüzleşebilmek için buradayım," şeklinde hislerini paylaştı.

Paris, yaşadığı bu 5 yılın bir yansıması olarak bir dizi fotoğraf ve video paylaştı. Pazartesi günü, Golden Globe partisinde Michael Braun ve Jas Mathur ile olan anılarını da paylaştı. Siyah şeffaf bir bluz ve etek giyerek arkadaşlarıyla poz veren Paris, gitar çaldığı bir video ile ardından bir dizi ayna selfie’si ve kedisiyle oynadığı anları Instagram hikayelerinde yayınladı.