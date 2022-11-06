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Paris'te sürpriz: 19 yaşındaki Rune, Djokovic'i devirdi

19 yaşındaki Rune, Paris Masters Tenis Turnuvası'nı kazandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:21
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Paris Masters Tenis Turnuvası'nda Djokovic şoke oldu

Paris'te sürpriz: 19 yaşındaki Rune, Djokovic'i devirdi
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Danimarkalı tenisçi Holger Rune, Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenerek Paris Masters Erkekler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 6 numaralı seribaşı Djokovic ile klasmanın 18. basamağındaki Rune karşılaştı.

Geçen yıl da dahil 6 şampiyonluğu bulunan Djokovic, ilk seti 6-3'lük skorla aldı. Fakat Rune, sonraki setleri 6-3 ve 7-5 kazanarak 2 saat 33 dakika sonunda sahadan galip ayrıldı.

19 yaşındaki Rune böylece Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğuna imza attı.

Andrey Rublev, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime gibi önemli isimlerin ardından Djokovic'i de yenen Rune, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'a girmeye hak kazandı.

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