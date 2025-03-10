Paris Moda Haftası'nda Afra Saraçoğlu rüzgarı! Görünümüyle göz kamaştırdı

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası'nda İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi oldu.

Ünlü markanın verdiği kıyafetleri giyerek poz veren Afra Saraçoğlu, verdiği pozlarla sosyal medyayı yıktı geçti.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, Paris Moda Haftası'nda İspanyol moda markası Balenciaga'nın özel davetlisi oldu.

MARKANIN VERDİĞİ KOMBİNİ GİYDİ

Paris Moda Haftası'na katılmak üzere Fransa'ya giden güzel isim defileye katılmak için markanın verdiği kombini giydi. Bu kombin sosyal medyayı ikiye bölerken ağırlıklı olarak oyuncuya tarzı çok yakıştırıldı.

TEK TÜRK KONUK

Oyuncu, sınırlı sayıda seçkin davetlinin olduğu Balenciaga defilesinin tek Türk konuğu olan Afra Saraçoğlu'nun poz verdiği anlar da sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada “Gelenlere ve defileye göre aralarında en iyilerinden biri olmuş”, “Poz vermeye beceremiyor ama muhteşem görünüyor”, “Aşırı güzel ya çok havalı”, “Bayıldım çok güzel” yorumlarında bulundular.