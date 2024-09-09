Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada

Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada
Düzenleme: Kaynak: AA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11,4 milyar dolarlık marka değeriyle spor dünyasında dikkat çekici bir yükseliş gerçekleştirdi.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 1

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın raporuna göre, Paris Olimpiyatları, İngiltere'nin Premier Lig'ini geride bırakarak en değerli ikinci spor organizasyonu oldu.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 2

Tokyo'daki 2021 Olimpiyat Oyunları, Kovid-19 salgını nedeniyle 8,3 milyar dolar marka değerine sahipken, Paris’te bu rakam yüzde 37,3 artışla 11,4 milyar dolara ulaştı.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 3

Premier Lig’in değeri 9,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, NBA 8,9 milyar dolar ile sıralamada yerini aldı.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 4

Zirvenin hâkimi ise 24 milyar dolarlık marka değeriyle Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oldu.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 5

Brand Finance’a göre Paris Olimpiyatları’nın marka değerinin 4,3 milyar dolarlık bölümü ulusal olimpiyat komitelerinden, 7,1 milyar dolarlık kısmı ise Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) geliyor.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 6

Yayın hakları ve sponsorluklar, bu büyük artışın temelini oluştururken, bilet satışları en düşük gelir kaynağı olarak öne çıkıyor.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 7

Paris’te 9,53 milyon biletle yeni bir rekor kırılırken, gözler şimdiden 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na çevrildi. Los Angeles’ın, ek gelir ve sponsorluk alanlarında yeni rekorlara imza atması bekleniyor.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 8

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NIN ÖNE ÇIKANLARI

Organizasyon kapsamında yaklaşık 16 milyon turistin ziyaret ettiği ülkede 26 Temmuz'da başlayan 2024 Paris Olimpiyatları'na, 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılmıştı.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 9

2 hafta devam eden olimpiyat heyecanı Stade de France'ta yapılan törenle son bulmuştu.

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 10
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 11

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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 12
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 13
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 14
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 15
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 16
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 17
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 18
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 19
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 20
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 21
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 22
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 23
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 24
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 25
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 26
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 27
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 28
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Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada 29
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