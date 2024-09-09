Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın raporuna göre, Paris Olimpiyatları, İngiltere'nin Premier Lig'ini geride bırakarak en değerli ikinci spor organizasyonu oldu.
Tokyo'daki 2021 Olimpiyat Oyunları, Kovid-19 salgını nedeniyle 8,3 milyar dolar marka değerine sahipken, Paris’te bu rakam yüzde 37,3 artışla 11,4 milyar dolara ulaştı.
Premier Lig’in değeri 9,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, NBA 8,9 milyar dolar ile sıralamada yerini aldı.
Zirvenin hâkimi ise 24 milyar dolarlık marka değeriyle Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oldu.
Brand Finance’a göre Paris Olimpiyatları’nın marka değerinin 4,3 milyar dolarlık bölümü ulusal olimpiyat komitelerinden, 7,1 milyar dolarlık kısmı ise Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) geliyor.
Yayın hakları ve sponsorluklar, bu büyük artışın temelini oluştururken, bilet satışları en düşük gelir kaynağı olarak öne çıkıyor.
Paris’te 9,53 milyon biletle yeni bir rekor kırılırken, gözler şimdiden 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na çevrildi. Los Angeles’ın, ek gelir ve sponsorluk alanlarında yeni rekorlara imza atması bekleniyor.
2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NIN ÖNE ÇIKANLARI
Organizasyon kapsamında yaklaşık 16 milyon turistin ziyaret ettiği ülkede 26 Temmuz'da başlayan 2024 Paris Olimpiyatları'na, 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılmıştı.
2 hafta devam eden olimpiyat heyecanı Stade de France'ta yapılan törenle son bulmuştu.
ı.