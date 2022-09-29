Dünyaca ünlü kulübün Başkanı Nasser Al-Khelaifi zorda: Gasp, şantaj, suistimal ve birçok skandal

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, bir iş adamının hapse girmesinde etkili olduğu hakkında bir skandalla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz hafta Fransa'da yayınlanan bir araştırma raporu, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi zor duruma soktu.

Marca'da yer alan habere göre; yayınlanan rapor 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız bir iş adamı hakkındaydı. Bu iş adamı, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinde Al-Khelaifi'nin rolü olduğunu iddia ediyordu.

Liberation'ın yayınladığı raporda adı Tayeb B. olan iş adamının, 13 Ocak 2020'de Katar'da tutuklandığı ve 1 Kasım 2020'ye kadar tutuklu kaldığı yazıyordu.

Tayeb B. tüm bilgilerini Al-Khelaifi'nin avukatlarına teslim ettikten ve bir gizlilik anlaşması imzaladıktan sonra serbest bırakıldı.

İş adamı imzaladığı anlaşmaya rağmen Fransız basınına konuşmaktan çekinmedi ve ; "Katar Emiri'nin emri" nedeniyle hapse atıldığını iddia etti. İş adamının gasp ve şantaja uğradığı iddiası bulunuyor.