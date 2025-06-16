Paris Saint-Germain dört köşe: Atletico Madrid perişan oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Paris Saint-Germain dört köşe: Atletico Madrid perişan oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti

Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’e 5 gol attıktan sonra şimdi de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bir başka dev rakip Atletico Madrid’i 4-0 ile farklı geçti.

DÖRT GOLLE RAKİBİNİ DEVİRDİ

19. dakikada Fabian Ruiz ile PSG 1-0 öne geçerken, 45+1. dakikada Vitinha'nın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 üstün girdi. 78. dakikada Atletico Madrid'de Clement Lenglet ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 82. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada Kang-In Lee’nin penaltıdan fileleri havalandırmasıyla Paris Saint-Germain sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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