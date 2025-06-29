Paris Saint Germain, Inter Miami'yi farklı geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Paris Saint Germain, Inter Miami'yi farklı geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Inter Miami'yi 4-0 mağlup eden Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Lionel Messi'li Inter Miami, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

INTER MIAMI GOL BULAMADI

Fransız ekibi, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 6 ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada Tomas Agustin Aviles (kendi kalesine) ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi attı.

PSG, çeyrek finalde Flamengo - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.

Son Haberler
Osimhen Napoli ile sezonu açacak
Osimhen Napoli ile sezonu açacak
Türkiye Kadın Milli Takımı'ndan büyük Ragbi başarısı
Türkiye Kadın Milli Takımı'ndan büyük Ragbi başarısı
Bakan Ersoy’dan Neşe Çıldık’a koruma: 'Grand Kartal' soruşturmasından çekildi
Bakan Ersoy’dan Neşe Çıldık’a koruma: 'Grand Kartal' soruşturmasından çekildi
Ünlü ilahiyatçı canlı yayında kendini kaybetti! Üfürdüğü hikaye ‘yok artık’ dedirtti
Ünlü ilahiyatçı canlı yayında kendini kaybetti! Üfürdüğü hikaye ‘yok artık’ dedirtti
Aliağa FK'dan savunmaya takviye
Aliağa FK'dan savunmaya takviye