Paris Saint-Germain, Londra'dan avantajla döndü. PSG 1-0 Arsenal

Futbolun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. İlk maçta İngiliz devi Arsenal, Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Mücadeleyi, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yöneten Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı.

DEMBELE'DEN ERKEN GOL

Karşılıklı pozisyonların yaşandığı maçta gol perdesini erken açan taraf konuk ekip oldu. Henüz 4. dakikada sahneye çıkan Fransız yıldız Ousmane Dembele, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG, sahadan kritik bir galibiyetle ayrıldı ve final için avantajı kaptı.

RÖVANŞ PARİS'TE

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşması, 7 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak ve finale yükselecek takım belli olacak.