﻿Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol

Fransa Ligue 1'de 13. hafta maçında yıldızlar karması Paris Saint-Germain, sahasında Troyes'le karşılaştı.

Daha 3. dakikada Balde'nin golüyle konuk takım öne geçti.

24. dakikada Soler eşitliği sağladı ama 52. dakikada yine Balde sahneye çıktı ve Troyes'i 2-1 öne geçirdi.

Ancak şoku üzerinden çabuk atan PSG, yıldızı Messi ile maça denge getirdi. 62. dakikada bu kez bir başka yıldız Neymar sahneye çıktı ve durumu 3-2 yaptı. 77. dakikada ise Mbappe farkı açtı: 4-2.

Troyes pes etmedi. 88'de Palaversa farkı bire indirdi.

Son dakikalarda PSG öldü öldü dirildi ama sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.