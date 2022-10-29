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Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain korkulu anlar yaşadığı maçta Troyes'i 4-3 yendi

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 21:14
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Paris Saint-Germain'in ödü patladı

Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol
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Fransa Ligue 1'de 13. hafta maçında yıldızlar karması Paris Saint-Germain, sahasında Troyes'le karşılaştı.

Daha 3. dakikada Balde'nin golüyle konuk takım öne geçti.

24. dakikada Soler eşitliği sağladı ama 52. dakikada yine Balde sahneye çıktı ve Troyes'i 2-1 öne geçirdi.

Ancak şoku üzerinden çabuk atan PSG, yıldızı Messi ile maça denge getirdi. 62. dakikada bu kez bir başka yıldız Neymar sahneye çıktı ve durumu 3-2 yaptı. 77. dakikada ise Mbappe farkı açtı: 4-2.

Troyes pes etmedi. 88'de Palaversa farkı bire indirdi.

Son dakikalarda PSG öldü öldü dirildi ama sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.

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