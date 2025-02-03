Paris Trabzonlular Derneği’nin Atatürk büstünü çaldılar. 29 Ekim’de açılışı yapılmıştı

Düzenleme: Kaynak: 61saat
Paris Trabzonlular Derneği’nin Atatürk büstünü çaldılar. 29 Ekim’de açılışı yapılmıştı

Paris Trabzonlular Derneği'nin 29 Ekim'de açılışını yaptığı Atatürk Büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Paris Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, dernek yeni büstü yapıp en kısa sürede yerine koyacaklarını duyurdu.

61saat.com’den Çağrı Aktaş’ın haberine göre, Paris’te Trabzonlular Derneği tarafından yaptırılarak 29 Ekim tarihinde açılışı yapılan Atatürk Büstü, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek çalındı.

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Paris Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken heykelin Paris’teki PKK’lı teröristler tarafından çalındığı tahmin ediliyor. Heykelin çalındığı bölgeye PKK Terör Örgütü adına yazılar yazıldığı görüldü.

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“29 EKİM’DE AÇILIŞINI YAPMIŞTIK”

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, kendisinin Trabzon’da olduğunu belirtti. Büstün 29 Ekim’de açılışını yaptıklarını hatırlatan Cumur, “29 Ekim’de büstün açılışını yapmıştık. Bu gece saat 12.30’a kadar arkadaşlarımız dernekteydi. O sırada büst de yerindeydi. Onlar dernekten ayrıldıktan sonra büstü yerinden söktüler ve yazı yazdılar” dedii

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POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Paris polisinin konuyla ilgili inceleme yaptığını kaydeden Cumur, “Paris polisi konuyla ilgili inceleme başlattı. Parmak izleri, kamera kayıtları alınıyor. Başkonsolosluğumuz aradı ve destek oldular” ifadelerini kullandı.

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“YENİSİNİ YAPTIRIP YERİNE KOYACAĞIZ”

Büstün yenisinin yapılıp yerine konulacağına da dikkat çeken Cumur, “Büstün yenisini yaptırıp yerine koyacağız. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit beni aradı. Biliyorsunuz kendisi de Trabzonlu.. Heykelin yenisini yaptırıp yerine koyacağız” diye konuştu.

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