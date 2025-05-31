Paris yanarken: Şanzelize'de sevince gaz ve 'tazyikli su' düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paris yanarken: Şanzelize'de sevince gaz ve 'tazyikli su' düştü

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain'in Inter karşısındaki 5-0'lık galibiyeti Paris'i karıştırdı. Şanzelize'de havai fişeklerinin patlatılmasının ardından güvenlik güçleri tazyikli su ve gazla müdahalede bulundu.

Paris Saint Germain, kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için Inter'le mücadele etti. Maçı seyretmek için Paris'te Şanzelize ve PSG'nin stadı Parc des Princes'de dev ekranlar kuruldu. 5000 güvenlik görevlisi olası olayların önüne geçmek için sokaktaydı.

paris.jpg

Acraf Hakimi'nin 12. dakikada attığı golle PSG öne geçerken sevinç Paris sokaklarına yansıdı Ama kıyamet Desire Doue'nin 20'deki golünden sonra koptu. Şanzelize'de karşılaşmayı izleyen taraftarlar caddede kutlamalara başladı. Havai fişekler atılırken işler çığrından çıktı. Şanzelize'de büyük bir kargaşa yaşanırken sokakta bulunanların kaçtığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

Paris'te görevlendirilen 5000 güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Yaşananların ardından güvenlik güçleri gazla müdahalede bulundu. Polis ayrıca, kalabalık bir topluluğun bariyerleri yıkması üzerine tazyikli su kullandı.

İlk belirlemelere göre 59 kişi gözaltına alındı. İkinci yarıda PSG oyuncuları Desire Doue, Kvaratshelia ve Mayunu'nun golleriyle skoru 5-0 yaptı. Farkın artmasıyla Paris'te coşku arttı. PSG 29 yıl sonra Fransa'ya ilk kupayı getirirken taraftarlar büyük kutlamalar yaptı.

Son Haberler
5 yaşındaki çocuk, ayağına saplanan demirle hastaneye taşındı
5 yaşındaki çocuk, ayağına saplanan demirle hastaneye taşındı
Küçük çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu
Küçük çocuk taklalar atan otomobilden yola savruldu
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Kars'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Kars'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
Dervişoğlu: ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye hangi örgüt teslim eder, siz geri zekalı mısınız?
Dervişoğlu: ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye hangi örgüt teslim eder, siz geri zekalı mısınız?