Paris yanarken: Şanzelize'de sevince gaz ve 'tazyikli su' düştü

Paris Saint Germain, kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için Inter'le mücadele etti. Maçı seyretmek için Paris'te Şanzelize ve PSG'nin stadı Parc des Princes'de dev ekranlar kuruldu. 5000 güvenlik görevlisi olası olayların önüne geçmek için sokaktaydı.

Acraf Hakimi'nin 12. dakikada attığı golle PSG öne geçerken sevinç Paris sokaklarına yansıdı Ama kıyamet Desire Doue'nin 20'deki golünden sonra koptu. Şanzelize'de karşılaşmayı izleyen taraftarlar caddede kutlamalara başladı. Havai fişekler atılırken işler çığrından çıktı. Şanzelize'de büyük bir kargaşa yaşanırken sokakta bulunanların kaçtığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

Sur les Champs-Élysées la police fait usage du canon à eau pour repousser des supporters du Paris Saint Germain qui tentaient de forcer les barrières de sécurité. #PSGINT pic.twitter.com/uPWz6Xu669 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 31, 2025

Paris'te görevlendirilen 5000 güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Yaşananların ardından güvenlik güçleri gazla müdahalede bulundu. Polis ayrıca, kalabalık bir topluluğun bariyerleri yıkması üzerine tazyikli su kullandı.

????Primeras cargas policiales en París entre la policía y aficionados al PSG... ¡y ni siquiera ha terminado la primera parte!???? pic.twitter.com/b3EAwGjTQS — MARCA (@marca) May 31, 2025

İlk belirlemelere göre 59 kişi gözaltına alındı. İkinci yarıda PSG oyuncuları Desire Doue, Kvaratshelia ve Mayunu'nun golleriyle skoru 5-0 yaptı. Farkın artmasıyla Paris'te coşku arttı. PSG 29 yıl sonra Fransa'ya ilk kupayı getirirken taraftarlar büyük kutlamalar yaptı.