﻿Paris yanıyor Avrupa aydınlanıyor!

PKK, Avrupa'yı karıştırdı. Bir Fransız, Paris'te "yabancı" avına çıkınca, "Ahmet Kaya Kültür Merkezi" yakınında üç PKK'lı'yı öldürüyor. Tabii ortalık karışıyor. (Ahmet Kaya'ya ağıt düzenler acaba uyanır mı?!)

PKK sevdalıları Paris'i yakıp yıkıyorlar.

PKK/HDP Milletvekili Sezai, PKK saldırılarına o kadar seviniyor ki, "Paris yanıyor, bırakın yansın." diyebiliyor.

PKK Avrupa'dan bu kadar destek almışken, neden yakıp yıkıyor? Kendilerine aşırı güvenden yakıp yıkıyor. Daha fazla kişiyi uyandırmak istiyor. PKK'yı bu yola iten de Avrupa'nın ta kendisi.

Ama ben başka bakıyorum. PKK'nın ne menem şey olduğunu, hiç umudum olmamakla beraber belki Avrupa'da anlayan çıkar, diyorum.

R. T. Erdoğan "Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir.'' demişti .

Avrupa Türk'e şartlı. Türkiye'de, PKK'ya açılan bütün kapılar kapatılmadan, Avrupa'yı uyandıramayız. Terörün üzerine gidiyoruz, siyasette PKK uzantılarının üzerine gidebiliyor muyuz? HDP kapatılacak, kapatılıyor girdabının içinde hepimiz serseme döndük. Her şey açık: PKK eşittir HDP. Var mı ötesi! PKK/HDP'li Sezai, PKK eylemlerine ne kadar sevindiyse, Paris bırakın yansın, diyecek kadar kendisini kaybediyor.

Bu sıralar "Öcalan'ın heykelini dikeceğiz." diyen HDP'nin eski eş başlarından Selahattin Demirtaş sevgisi depreşiyor. Saray, bile özel helikopter, uçak tahsis ederek, Diyarbakır'a taşıyor, ailesini ziyaret ettiriyor.

Saray, kendisine menfaat sağlamayacağı, oy devşirmeyeceği hiçbir tavır sergilemez. "Abdullah Öcalan'ı denedik, oy alamadık. Şimdi Selahattin'i öne çıkaralım." denmek istendiği çok açık.

Selahattin'den umutlu biri daha var... CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Eksantrik laflar ediyor. Ara ara HDP'nin eski eş başlarından Selahattin Demirtaş'tan bahsederken "Nedense umutluyum." diyor:

"Selahattin Demirtaş'ı hep ayrı bir yere koyuyorum. Bazı Türk milliyetçileri bana kızıyor. Demirtaş'tan umutluyum ben. Demirtaş'ın şu an cezaevinde olmasından HDP'nin yöneticilerinin büyük kısmı, İmralı, Kandil mutlu. Demirtaş çıkınca muhtemelen örgüte 'silahınızı bırakın' diyecek. Demirtaş benim okul arkadaşım. Demirtaş çıktığında 'devlet genel bir af çıkarsın, terör örgütü silahlarını bırakıp teslim olsun, Sayın Bahçeli'yle görüşmek isterim' dese Türkiye'de kahraman olur." (tv100, 23 Aralık 2022)

Benzer konuşmayı, 1 Nisan'da ve 23 Ağustos'ta yapmış.

Tanju Özcan aslında o kendisine göre PKK'ya bir kalkan arıyor, o kalkanı PKK/HDP içinden bulduğunu düşünüyor.

Baştan beri yazarım, hapisteki insandan nasıl umutlu olursunuz?! Mahpus önce hapisten çıkabilme hesabı yapar. Abdullah Öcalan'ın manevralarını kanıksamadık mı?

Hakkını yemeyelim, Tanju Özcan, PKK propagandası yapan, Selahattin'in fotoğrafını paylaşan bir işçiyi belediyeden çıkarmış, HDP'lilerle karşı karşıya gelmişti.

HDP/PKK'nın İslâmcısı Ömer Faruk Gergerlioğlu, tivit atıyor. "Kürt vatandaş" ile, "işten çıkarma" arasında bağ kuruyor. PKK sevdası nasıl gözlerini bürümüşse, insanlarımızı böyle ayrıştırıyorlar.

Tanju Özcan'ın PKK/HDP'li "İslâmcı" Ö. F. Gergeroğlu'na cevabı anlamlı:

"… Artık şunu öğrenin; Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz grup değil, bu ülkenin aslî unsurudur."

Selahattin Demirtaş'ı, Abdullah Öcalan'ı çıkıp: "Biz PKK'yı lanetliyoruz." demedikten sonra kimse onlardan yeşil ışık beklemesin.