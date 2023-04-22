Paris’in ortasında antik mezarlar bulundu

Fransa’da başkent Paris’te bulunan 50 mezarın 2.yüzyıldan kalma olduğu belirlendi.

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Paris’in ortasında antik mezarlar bulundu 1

AA

Fransız Kültür Bakanlığı, Paris'te Port Royal tren garı yakınlarında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

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Paris’in ortasında antik mezarlar bulundu 2

Açıklamaya göre, Port Royal tren garı çalışmaları sırasında 2. yüzyıla ait 50 mezar bulundu.

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Paris’in ortasında antik mezarlar bulundu 3

200 metrekarelik bir alana yayılan araştırmalar esnasında gün yüzüne çıkan mezarlar Saint-Jacques Nekropolü bünyesinde bulunuyor.

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Paris’in ortasında antik mezarlar bulundu 4

Keşfedilen mezarların, yetişkin erkek ve kadınların yanı sıra çocuklara da ait olduğu ifade ediliyor.

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Paris’in ortasında antik mezarlar bulundu 5

Mezarlarda, takı, kemer gibi kıyafet ve aksesuarların yanı sıra seramik ve cam kaplar keşfedildi.

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Paris’in ortasında antik mezarlar bulundu 6
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