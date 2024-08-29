Paris'te Türk bayrağını Sevilay ve Mahmut taşıdı

17. Paralimpik Yaz Oyunları'nın açılış töreni Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların açılış töreni, tarihte ilk kez stadyum dışında yapıldı. Roma 1960'tan bu yana 4 yılda bir aralıksız yapılan ve 1988'den beri de olimpiyatlarla aynı şehirde gerçekleşen oyunların açılış töreni hep stadyumlarda düzenlenmişti.

Oyunların açılış töreni bu kez stadyum dışında yapılırken, Fransa'nın ünlü Şanzelize Caddesi'nin başında bulunan tarihi Concorde Meydanı, 4 binden fazla sporcuya ev sahipliği yaptı. Concorde Meydanı'nda, Eyfel Kulesi'nin arka planda gözüktüğü açılış töreni, 10'dan fazla geçici tribünde yaklaşık 65 bin seyircinin önünde yapıldı. Açılış töreni 3,5 saat sürdü.

Ay-yıldızlı bayrağı Sevilay ve Mahmut taşıdı

Açılış töreninde Türk bayrağını paralimpik madalyalı milli sporcular Sevilay Öztürk ile Mahmut Bozteke taşıdı.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli para yüzücü Sevilay Öztürk ve milli para tekvandocu Mahmut Bozteke, Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde kafilenin en önünde yer aldı.

Türkiye'nin dışında oyunlara katılan 182 ülkenin delegasyonu ve sporcuları da binlerce seyirciyi selamladı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Açılış töreninde Fransa polisi ve askeri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Akreditasyonu veya bileti olmayan hiç kimse açılış alanına sokulmadı. Basın mensupları da dahil herkes birçok güvenlik kontrolü noktasında aramadan geçti. Şehirdeki bazı metro istasyonları güvenlik amaçlı kapanırken, birçok cadde de trafiğe kapatıldı.

Sanat gösterileri

Açılış töreninde pek çok sanat gösterisi sahnelendi.

Müzisyenlerin konser verdiği, dans ve ışık şovlarının yapıldığı açılış töreni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un oyunları başlatması, IPC ve bayrağının göndere çekilmesi, Fransız atletlerin paralimpik ateşini yakmasıyla sona erdi.