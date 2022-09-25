Paris'te bulunan dünyanın en büyük gıda pazarında yangın

Fransa'nın başkentine ve çevresindeki bölgeye taze gıdanın çoğunu sağlayan ve gıda pazarları içinde dünyanın en büyüğü olarak bilinen Rungis International Market'te yangın çıktı.

Gıda pazarındaki yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fransız yetkililer, bölge sakinlerini olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

12 binden fazla kişinin çalıştığı pazarda çıkan yangında, ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.