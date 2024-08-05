Paris’te Büyük Zirve! Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş’a davet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paris’te Büyük Zirve! Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş’a davet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpiyatlarda A Milli Voleybol Takımı'nın çeyrek final karşılaşmasını birlikte izlemek için Paris’e ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı da davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Paris’e olimpiyatlarda A Milli Voleybol Takımı'nın çeyrek finali karşılaşmasını birlikte izleyecekler.

Gazeteci Şaban Sevinç, İmamoğlu’nun Paris’e Yavaş’ı da davet ettiğini öne sürdü.

Gazeteci Sevinç, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Paris’te büyük zirve. Ekrem İmamoğlu Paris’e Mansur Yavaş’ı da davet etti. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Paris’e Kadın Milli Voleybol Takımının maçına Mansur Yavaş’ı da davet edelim” diye önerdi. Mansur Yavaş daveti kabul etti. Genel Başkan Özel de İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte maçın ardından üçlü bir yemek organize etti."

YAVAŞ'IN TELEFONU İMAMOĞLU'NUN YÜZÜNE KAPATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Gazeteci Altan Sancar geçtiğimiz haftalarda Mansur Yavaş’ın telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattığını açıklamıştı.

"Yerel seçim öncesi Mansur Bey Ekrem Beyi arıyor ‘Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun’ diyor." diyen Sancar, "Ekrem Bey ‘Bu hesapların bizimle ilgisi yok’ diyor. Fakat Mansur Bey bu cevaptan tatmin olmuyor ‘Durdurmanızı rica ediyorum’ gibi bir cümle kullanıp telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapatıyor." ifadelerini kullandı.

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