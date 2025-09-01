Paris'te Hadise çıktı: Sosyal medyada beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hadise’nin Paris’te “Biraz mola” diyerek paylaştığı kareler, Montaigne Caddesi sahnesine dönüşerek sosyal medyada fırtına estirdi. Pop müziğin güçlü sesi cesur tarzı, göz kamaştıran aksesuarları ve samimi duruşu büyük ilgi topladı.

Ünlü popçumuz Hadise, yoğun çalışma temposunun ardından soluğu Fransa’nın başkenti Paris’te aldı. Instagram hesabından paylaştığı “Biraz mola” notlu fotoğraflar, özellikle Montaigne Caddesi’ndeki kareleriyle dikkat çekti. Cesur ve feminen tarzıyla yalnızca tarzını değil, duruşunu da konuşturdu.

68b52b186153b2d5073adf7a.webp

MONTAİGN­E CADDESİ’NDE ŞIKLIK

Hadise, beyaz zemin üzerine siyah puantiyeli, fırfırlı mini elbise ve yan bağlama detaylarıyla elegan bir görünüm yakaladı. Dekoltenin sahne duruşunu destekleyen incelikte olması, paylaşımın kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırmasına yol açtı.

hadise-puantiyeli-elbisesi-ile-goz-kamastirdi.webpAKSESUAR TARTIŞMASI

Altın halka küpeler, bilezikler ve siyah güneş gözlüğüyle stilini güçlü bir biçimde tamamlayan Hadise, takipçileri ikiye böldü. Bazı moda tutkunları “Parlak ve çarpıcı” aksesuarları övdü; diğerleri ise aksesuarların kıyafetin önüne geçtiğini savundu. Tartışmalar, paylaşımın popülerliğini daha da artırdı.

68b52b136153b2d5073adf72.webp

“ROBOT DEĞİLİZ” MESAJI

Son günlerde sahne temposunun bıktırıcı yönünü “İnsanlar bizi robot zannediyor; biz robot değiliz” sözleriyle ifade eden Hadise, bu Paris karesiyle de duygusu ve duruşu birleştirdi. Daha önce Harbiye konserlerinde yaşadığı yoğunluk ve eleştirilere karşılık, bu dinlenme molası samimi bir duruş olarak yorumlandı.

