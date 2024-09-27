Paris'te kadın öğrenci cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı

Paris’in seçkin bir mahallesinde 19 yaşındaki bir kadın öğrencinin öldürülmesi, Fransa’da sağcı politikacıların göçmenlik konusunda daha sert önlemler alınması çağrılarını artırdı. Cuma günü Paris-Dauphine Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra kaybolan genç kadın, Cumartesi günü Bois de Boulogne parkında yarı gömülü halde bulundu. Olayın ardından zanlı olarak tespit edilen 22 yaşındaki Faslı Taha O, Cenevre’de yakalandı ve Fransa’ya sınır dışı edilmek üzere bekletiliyor. Taha O, 2019’da bir öğrenciyi tecavüzden hapse girmişti ve bu ay başında serbest bırakıldı. Fransa'nın sert duruşlu yeni İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bu durumu, kamu güvenliğini sağlamak adına hukuk sisteminde değişiklik yapma gerekliliği olarak değerlendirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) cinayeti, Fransa’daki adalet sisteminin zaafiyetinin bir kanıtı olarak gösterdi. RN Başkanı Jordan Bardella, "Bu göçmenin burada bulunma hakkı yoktu, ama yine de suç işlemeye devam etti" diyerek hükümeti sert önlemler almaya çağırdı. Ayrıca, sağcıların bu durumu ırkçı ve yabancı düşmanı nefretlerini yaymak için istismar edebileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Philippine’in kaybolması, “The Sorority” adlı bir telefon uygulaması aracılığıyla acil yardım çağrısı yapılmasına neden oldu. Ancak, Philippine bu uygulamayı kullanmıyordu. Meslektaşları tarafından sakin ve model bir öğrenci olarak tanımlanan Philippine’in öldürülmesi, Bois de Boulogne bölgesinde güvenlik kaygılarını artırdı. Park, uzun zamandır fuhuş merkezi olarak biliniyor ve son yıllarda madde bağımlıları gibi şüpheli kişilerin artmasıyla yerel sakinler için daha korkutucu hale geldi.