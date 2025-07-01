Paris'te kırmızı alarm: Eyfel Kulesi ziyaretçiye kapatıldı

Fransa genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar, özellikle başkent Paris'te günlük yaşamı derinden etkiliyor. Hükümetin Ile de France bölgesinde kırmızı alarm ilan etmesiyle birlikte, ikonik Eyfel Kulesi'nin zirvesi ziyaretçilere kapatıldı. Yetkililer, ziyaretçi ve çalışan sağlığını güvence altına almak amacıyla bu kararı aldıklarını ve üst kata çıkmak için bilet alan turistlerin ücretlerinin iade edileceğini belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, Paris'te bu öğleden sonra sıcaklıkların 39 dereceye ulaşmasını bekliyor. Bu, son beş yılda ilk kez uygulanan bir kırmızı alarm seviyesi anlamına geliyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde 1350'den fazla okul kapatılırken, bir nükleer santral de aşırı ısınmayı önlemek amacıyla geçici olarak faaliyetlerini durdurdu.

ULAŞIMDA KISITLAMALAR VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ

Sıcak hava dalgasıyla mücadele kapsamında, özellikle Paris ve Ile de France bölgesinde olmak üzere 16 ilde trafik kısıtlamaları uygulanıyor. Kirlilik seviyesi yüksek olan, 2011 öncesi satın alınmış ve Crit 3 çevre kriterine uymayan araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Bazı bölgelerde hız limitleri 20 km/s'ye kadar düşürülürken, otoyollarda 100 km/s'ye indirildi. SNCF, Fransa devlet demiryolları şirketi, aşırı sıcakların yol açtığı şiddetli fırtınalar ve toprak kaymaları nedeniyle Fransa ile İtalya arasındaki tren seferlerinin süresiz durdurulduğunu bildirdi.

VATANDAŞLARIN SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK UYARILAR

Fransa Başbakanı François Bayrou, 2003 yazında 15 bin kişinin hayatını kaybettiği benzer bir sıcak hava dalgasına atıfta bulunarak, kriz yönetim merkezini ziyaret etti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun "Disneyworld ekolojisi" uygulamaları eleştirilirken, vatandaşlara mümkünse evden çalışmaları, bol sıvı tüketmeleri ve alkolden uzak durmaları tavsiye edildi. Paris'te 10 halka açık yüzme havuzu hizmet verirken, tüm parklar Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece boyunca açık kalacak.