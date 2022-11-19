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Paris'te sarı yelekliler 4. yılında da sokağa indi

Fransa’nın başkenti Paris’te sarı yelekliler protestolarının 4. yılında eylemciler yeniden sokaklara indi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 23:38
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Paris'te sarı yelekliler 4. yılında da sokağa indi

Paris'te sarı yelekliler 4. yılında da sokağa indi
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Fransa’da sosyal adalet, daha fazla demokrasi ve vatandaşların girişimiyle düzenlenecek bir referandum isteyen sarı yelekliler, eylemlerinin 4. yılında da Paris’te gösteri düzenledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride zaman zaman polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Borsa Meydanı’nda başlayan ve Anne-Marie Carriere Meydanı’nda son bulan gösteri güzergahında göstericiler bazı çöp bidonlarını ateşe verdi.

Fransa’da 4 yıldır sarı yelek gösterilerine katılan emekli Josiane, ülkedeki adaletsizliğe dikkati çekti.

SARI YELEKLİLER PARİS SOKAKLARINDA HER CUMARTESİ POTESTO DÜZENLİYOR

"Fransa’da artık barınamıyoruz, buzdolabımız boş ve yakında benzin dolduramayacağınız mevcut enflasyonla, felaket olacak." diyen Josiane ayrıca ülkedeki hastanelerin ve sosyal hizmetlerine kötü halde olduğunu anlattı.

Sarı yelekli Charlotte da Fransa’da daha önce benzeri görülmemiş şekilde eşitsizliklerin arttığını söyledi.

Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa’da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devem ediyor.

Sarı yelekliler Paris sokaklarında her cumartesi "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız." sloganıyla protesto düzenliyor. (AA)

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