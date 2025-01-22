Park alanlarda budama çalışmaları sürüyor

Ayrıca, Gemlik Belediyesi, Ahmet Dural Meydanı'nda bulunan kapalı otobüs duraklarındaki ilanları temizleyerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, başta okul bahçelerindeki kuruyan ağaç dalları olmak üzere, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ihtiyaç duyulan bölgelerde budama çalışmaları gerçekleşti. Bu çalışmalar sayesinde böcek ve diğer haşerelerin çoğalmasının önüne geçilirken, parklar ve yeşil alanlar kent estetiğine uygun, düzenli ve temiz bir görünüme kavuştu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bakım ve budama çalışmalarını yakından takip eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çevre düzenlemesinin ve yeşil alanların korunmasının belediyenin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurguladı. "Yeşil alanlarımız, kent estetiği ve vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri alanlar açısından büyük önem arz ediyor" diyen Başkan Deviren, çalışmaların ilerleyen günlerde kentin diğer noktalarında da belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, Gemlik Belediyesi, Ahmet Dural Meydanı'nda bulunan kapalı otobüs duraklarındaki ilanları temizleyerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, kapalı duraklara ilan asılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar tarafından sıkça şikâyet konusu olan Ahmet Dural Meydanı'ndaki kapalı duraklar, uzun süren çalışmalar sonucunda ilan kirliliğinden arındırılarak tertemiz hale getirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, duraklara tekrar ilan asılması durumunda Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılacağı uyarısında bulunarak bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.