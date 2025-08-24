Park görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Cizre’de Kale Mahallesi'nde yer alan Surdibi Aile Parkı'nın bakım, onarım ve temizliğinden görevli olan Heybet B., iddialara göre sulanan çimlere basılmaması için ikaz edilen bir grup genç ile sözlü münakaşa yaşadı. Sözlü münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri Heybet B.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna 5 bıçak darbesi alan Heybet B. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay mahalline sağlık ekipleri yönlendirildi. Bayram, olay alanında yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Heybet B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.