Park halinde ki araca saplandı: 1 yaralı



Kaza Necmi Hoşver Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beçi Kavşağı istikametinden Üniversite hastanesi istikametine seyir halinde olan Mensur Cap idaresinde ki 34 GH 7570 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde park haline geçti. Bu esnada güzergah üzerinde seyir halinde olan Hilal Akıncı idaresinde ki 81 FE 339 plakalı moto kurye kendisini sıkıştıran otomobilden kurtulmak isterken yağmur yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda park halindeki aracın altına girdi. Kazada yaralanan Hilal Akıncı bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.