Park halindeki 18 aracın lastiğini bıçakla patlatan şahıs serbest kaldı

Eskişehir’de park halindeki 18 aracın lastiğini bıçakla patlattığı için gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Park halindeki 18 aracın lastiğini bıçakla patlatan şahıs serbest kaldı

Eskişehir Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak’ta park halinde bulunan 18 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattığı tespit edilen Celalettin A., vatandaşların şikayetleri sonucunda Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 33 yaşındaki Celalettin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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