Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi'nde Selçuk Künden'e ait park halindeki 25 ABR 421 plakalı otomobil, saat 03.00 sıralarında motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Künden, yangını kendi imkanları söndürmeye çalıştı ancak alevler büyüdü. Yükselen alevler, Nurullah Damak'a ait 25 ACF 847 plakalı otomobile de sıçradı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. İki araç kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)