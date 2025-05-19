Park halindeki araç küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Park halindeki araç küle döndü

İzmir'de park halindeki bir otomobil, elektrik aksanından kaynaklı yangında alev topuna dönüştü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir otomobil, elektrik aksanından kaynaklı yangında alev topuna dönüştü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen otomobildeki yangın, kısa sürede aracın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobil demir yığınına dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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