Park halindeki araca çarpan motosikletli genç öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park halindeki araca çarpan motosikletli genç öldü

Gaziantep'te park halindeki araca çarpan 24 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe çevre yolunda trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, çevre yolunda seyir halinde ilerleyen 24 yaşındaki Ertunga Tunç, park halinde duran araca çarparken, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Tunç, kazada ağır yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında 24 yaşındaki Ertunga Tunç'u Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, genç sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Park halindeki araca çarpan ve hayatını kaybeden Tunç, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrasında defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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