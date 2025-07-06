Park halindeki araca çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Kaynak: İHA
Park halindeki araca çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hasanarpa mahallesi İstiklal caddesi üzerinde S.Y.'nin sürücüsü olduğu 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç; park halindeki 38 AC 955 plakalı araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İ.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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