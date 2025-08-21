Park halindeki araca çarptı

Kaza, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda oldu. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda hareket halinde ilerleyen E.Y. (20) yönetimindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park edilmiş olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, araçlarda büyük ölçekli maddi zarar oluştu.

Kazaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hareket halindeyken yol dışına çıkarak kaza yaptığı izlendi.