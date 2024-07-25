Park halindeki araca tırdan düşen iş makinesi çarptı

Ankara'da bir iş makinesi, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Denizciler Caddesi'nde meydana gelen olayda, tırdan düşerek kontrolsüz bir şekilde 100 metre sürüklenerek bir araca çarptı.

Olayın detaylarına göre, tıra yüklenmiş olan iş makinesi, tırın üstünden düşerek yaklaşık 100 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde sürüklendi. İlk olarak kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptıktan sonra, cadde üzerinde park halinde olan araca çarparak durdu. Bu çarpma sonucunda araçta arkasında park halinde bulunan diğer araca çarparak hasar verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri ve elektrik firması görevlileri hemen olay yerine intikal etti. İncelenen durumda, şans eseri can kaybı veya yaralanma olmazken, elektrik panosu ile iki araçta maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.