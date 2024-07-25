Park halindeki araca tırdan düşen iş makinesi çarptı

Kaynak: İHA
Park halindeki araca tırdan düşen iş makinesi çarptı

Ankara'ya bağlı Altındağ ilçesinde dün akşam saatlerinde bir iş makinesi, tırdan düşerek kontrolsüz bir şekilde 100 metre sürüklendi. Park halinde olan bir araca çarparak durabildi.

Ankara'da bir iş makinesi, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Denizciler Caddesi'nde meydana gelen olayda, tırdan düşerek kontrolsüz bir şekilde 100 metre sürüklenerek bir araca çarptı.

Olayın detaylarına göre, tıra yüklenmiş olan iş makinesi, tırın üstünden düşerek yaklaşık 100 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde sürüklendi. İlk olarak kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptıktan sonra, cadde üzerinde park halinde olan araca çarparak durdu. Bu çarpma sonucunda araçta arkasında park halinde bulunan diğer araca çarparak hasar verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri ve elektrik firması görevlileri hemen olay yerine intikal etti. İncelenen durumda, şans eseri can kaybı veya yaralanma olmazken, elektrik panosu ile iki araçta maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.

Son Haberler
Meclis’i karıştıran küfür: “O…çocukları” Gündem
Meclis’i karıştıran küfür: “O…çocukları”
Bir temizlik ürününe yüzde 42 zam! Türkiye'de en çok kullanılan markaydı Ekonomi
Bir temizlik ürününe yüzde 42 zam! Türkiye'de en çok kullanılan markaydı
ABD Kongresi Netanyahu’yu ayakta alkışladı Dünya
ABD Kongresi Netanyahu’yu ayakta alkışladı
KPSS için artık sona erdi. ÖSYM duyurdu Gündem
KPSS için artık sona erdi. ÖSYM duyurdu
İzmir'de silahlı saldırı: Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı Yerel Haberler
İzmir'de silahlı saldırı: Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor Gündem
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor
İzmir açıklarında göçmen hareketliği Yerel Haberler
İzmir açıklarında göçmen hareketliği