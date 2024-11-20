Park halindeki aracı kurşunladı, kaçamadan yakalandı

Kaynak: İHA
Park halindeki aracı kurşunladı, kaçamadan yakalandı

Çorum'da alacak verecek meselesi nedeniyle park halindeki aracı tüfekle kurşunlayan şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Çorum'da alacak verecek sebebiyle park halindeki aracı tüfekle kurşunlayan şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Sakarya 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli şahıs alacak verecek meselesi sebebiyle M.Ç.'ye ait tüfekle üç el ateş etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, M.Ç.'ye ait araca çok sayıda saçma isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, olay yerinden şüpheli E.K. kısa sürede yakalandı.

E.K. gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Park halindeki aracı kurşunladı, kaçamadan yakalandı

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