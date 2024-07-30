Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı

Olay, gece yarısı Muradiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Yokuş yukarı ilerleyen 34 EDY 07 plakalı araç, aniden direksiyon kontrolünü kaybederek, park halindeki iki araca çarptı ve devrildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve iki yolcu, kendi çabalarıyla araçtan çıkarak güvenli bir alana ulaştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik tedbirleri alarak, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Devrilen araç kullanılamaz duruma gelirken, diğer iki park halindeki araçta da büyük hasar oluştu. Kazanın detayları güvenlik kamerası görüntülerinde net bir şekilde görülebiliyor; aracın, iki yayaya çarpmamak için manevra yaparken kontrolden çıkıp, park halindeki araçlara çarptığı ve takla attığı anlaşılıyor.