Park halindeki araçlara çarpan otomobil ters döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakimiyeti kaybolan bir otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra ters döndü. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kazada şans eseri yara almazken, polislere zor anlar yaşattı.

KAYNAK: İHA
Park halindeki araçlara çarpan otomobil ters döndü

Kaza, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.S. idaresindeki 09 AFK 682 plakalı otomobil, dönüş manevrası yaptığı esnada park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan otomobil, ters döndü. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilinden kendi imkanları ile çıkan sürücünün, aşırı derecede alkollü olduğu iddia edildi.

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Sürücü, kendisinden bilgi almaya çalışan polislere zor anlar yaşatırken, polise direnmeye devam eden sürücü emniyete götürüldü. Kaza sonrasında park halindeki 2 araçta ve kaza yapan araçta maddi hasar meydana gelirken, kapanan yol otomobilin çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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