Park halindeki araçlara çarpan sürücü kayıplara karıştı

Kaynak: İHA
Park halindeki araçlara çarpan sürücü kayıplara karıştı

Bursa'da bir sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bursa'da bir sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüphelinin aracıyla kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, seyir halindeki aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Kazanın ardından durmayan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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