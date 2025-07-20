Park halindeki cayır cayır yandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Park halindeki cayır cayır yandı

Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Y.K'ye ait park halindeki 50 UH 568 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Y.K'ye ait park halindeki 50 UH 568 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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