Park halindeki minibüs alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki bir minibüs alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki yolcu minibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motor bölümünden başlayan alevler, kısa süre büyüyerek minibüsün tamamını sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alev topuna dönen minibüsün yangın sonrası hurda yığını haline geldiği görüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.