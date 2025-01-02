Park halindeki minibüs alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park halindeki minibüs alev alev yandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde park halinde duran ve yiyecek satışı yapılan minibüste yangın çıktı. Alevlere teslim olan minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde ilçenin Çaycuma-Ankara karayolunun Perşembe ışıklı kavşağının yakınında meydana geldi. Park halinde ve yiyecek satışı yapılan minibüs gece saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde alevlere teslim oldu.

Yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu ekiplere bildirmesinin ardından olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle minibüs alev topuna dönüştü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Park halindeki minibüs alev alev yandı

Park halindeki minibüs alev alev yandı

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