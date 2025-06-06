Park halindeki minibüs yandı

Kaynak: İHA
Park halindeki minibüs yandı

Karabük’te park halindeki minibüs alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki minibüs alev aldı. Alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Park halindeki şehiriçi yolcu minibüsü belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşlar araca yangın tüpü ile müdahalede bulunarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler ksıa sürede söndürülürken, yangın sonucu minibüste maddi hasar oluştu.

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