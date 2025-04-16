Park halindeki minibüste ceset!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Park halindeki minibüste ceset!

Konya'nın Karapınar ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı Muammer Bozu (40), park halindeki minibüste ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Karapınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşamdan bu yana yakınlarının haber alamadığı Muammer Bozu, 34 ETT 923 plakalı minibüsünün içinde hareketsiz olarak bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Bozu'nun öldüğü belirlendi. Minibüs içerisinde inceleme yapan ekipler, Bozu'nun uyumadan önce araçta çalıştırdığı harici ısıtıcının gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Muammer Bozu'nun cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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