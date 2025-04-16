Park halindeki minibüste çıkan yangın oto tamir dükkanına sıçradı

Kaynak: DHA
Park halindeki minibüste çıkan yangın oto tamir dükkanına sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, önündeki oto tamir dükkanına sıçradı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, önündeki oto tamir dükkanına sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs ve iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi üzerindeki bir minibüste çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, minibüsün bitişiğindeki oto tamir dükkanına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, minibüs ve oto tamir dükkanı kullanılmaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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