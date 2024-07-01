Park halindeki motosikleti çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park halindeki motosikleti çaldılar

Adıyaman’da park halinde duran bir motosiklet kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde park halindeki Efe Beküç’e ait 01 AKT 017 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayından kısa bir zaman sonra motosikletin çalındığını fark eden Efe Beküç, hırsızlık olayını polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis personelleri incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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