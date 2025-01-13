Park halindeki motosikletlere çarpıp kaçtı

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki 3 motosiklete çarpan araç sürücüsü, hızla olay yerinden kaçtı.

Olay, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 plakalı araçla yol kenarında park halindeki 3 motosiklete çarpan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

aw369721-03.jpg

Motosiklet sahipleri şüpheli aracın peşinden gitseler de yakalayamadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kamera görüntülerinden aracın plakasını tespit eden ekipler, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

aw369721-02.jpg

Motosiklet sahiplerinden Berkay Dükkancı, “Siparişlerimiz vardı, içeride çalışıyorduk. Daha sonra ses duyduk, çıkıp baktığımızda motorların 3’ü de yerdeydi.

aw369721-01.jpg

Kameralardan baktığımız zaman yolun ortasında araç kasıtlı olarak yaklaşıyor, motorlara vuruyor ve beklemeden kaçıyor. Yanlışlıkla olmuş olsa zaten dururdu. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Zaten polis ekiplerine de haber verdik. İnşallah bulunacak” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Cemal Enginyurt, CHP’li başkanın Erdoğan’ın sarayına ne şekilde sokulduğunu açıkladı
Cemal Enginyurt, CHP’li başkanın Erdoğan’ın sarayına ne şekilde sokulduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş'ı andı
Erdoğan, ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş'ı andı
İzmir'de gevrek boyoz ve kumruya zam
İzmir'de gevrek boyoz ve kumruya zam
Göztepe çok farklı!
Göztepe çok farklı!
Aile içi kavgada kan aktı: 1 yaralı
Aile içi kavgada kan aktı: 1 yaralı