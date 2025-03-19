Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adıyaman'da park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent içerisinde bulunan park halindeki 17 RB 476 plakalı otomobil alev aldı. Bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alan otomobili fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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