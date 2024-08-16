Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda saat 05.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen sebeple park halindeki otomobil alevlere teslim olurken, yangın tüm aracı sardı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürmek için çalışma başlatırken, ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Araçtan geriye hurda kalırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.