Park halindeki otomobil alev topuna döndü!

Olay, Denizli’nin Çivril ilçesi Rauf Denktaş Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 20 AIG 412 plakalı Tofaş marka otomobiliyle ilçe merkezine gelen kişi, aracını park edip işlerini halletmeye gitti. Park halindeki araçtan dumanlar ve alevler yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, yanan araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve esnaf yaptı.Kısa sürede alevlere teslim olan otomobilde zaman zaman patlamalar olurken, polis çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, otomobil metal yığınına dönüştü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yanan araç çekiciyle kaldırıldı. Yangının nedeni yapılacak incelemeyle netleşecek.