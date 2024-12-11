Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde park halindeki otomobil yandı. Nedeni bilinmeyen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Zonguldak Merkez Mahallesi Truva Sokak mevkisinde meydana geldi. M.T.'ye ait 06 DU 3730 plakalı Mercedes marka otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Büyüyen yangını fark eden çevre sakinleri durumu ekiplere haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrol altına aldığı yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

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Yapılacak çalışma ile yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği ifade edildi.

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