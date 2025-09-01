Park halindeki otomobil yandı

Olay, saat 14.00'te Yukarı Zaferiye Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmanın önüne park edilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusu da alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve GAZDAŞ ekipleri sevk edildi. GAZDAŞ ekipleri, olası bir patlamaya karşı doğalgaz akışını keserken, poliste sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevredekileri uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan araştırma devam ediyor.