Park halindeki otomobil yandı

Kaynak: DHA
Park halindeki otomobil yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00'te Yukarı Zaferiye Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmanın önüne park edilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusu da alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve GAZDAŞ ekipleri sevk edildi. GAZDAŞ ekipleri, olası bir patlamaya karşı doğalgaz akışını keserken, poliste sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevredekileri uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan araştırma devam ediyor.

Son Haberler
Mansur Yavaş’ı hedef alanlara siyaset dersi!
Mansur Yavaş’ı hedef alanlara siyaset dersi!
Sultanlar adım adım hedefe! Çeyrek geldi
Sultanlar adım adım hedefe! Çeyrek geldi
Pegasus Hatay seferlerini başlattı: Yeni piste ilk iniş
Pegasus Hatay seferlerini başlattı: Yeni piste ilk iniş
Çalışan emekli sayısında yeni rekor kırdı
Çalışan emekli sayısında yeni rekor kırdı
Mendy, Trabzonspor'a veda etti
Mendy, Trabzonspor'a veda etti