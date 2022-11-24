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Park halindeki otomobili iterek çaldılar 

Mersin'de sokakta park halindeki otomobili iterek çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:50
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Park halindeki otomobili iterek çaldılar 

Park halindeki otomobili iterek çaldılar 
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mersin'in  Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde park halindeki aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. ve S.T.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili 1 kişi aranırken çalınan otomobil terk edilmiş halde bulunarak, sahibine teslim edildi.(AA)
 

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