Park halindeki otomobili kundaklayıp ortadan kayboldu

Eskişehir'de, Burcu B.D.'nin park halindeki otomobili, kundaklandı. Kullanılamaz hale gelen aracı kundakladığı öne sürülen ve güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelinin yakalanması için, polis çalışma başlattı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Şirintepe Mahallesi Metal Sokak'ta meydana geldi. Burcu B.D.'nin evinin de bulunduğu sokağa park ettiği 26 BB 093 plakalı otomobil, kimliği belirsiz şüpheli tarafından kundaklandı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin, otomobilin yandığı sokaktan koşarak kaçtığı görüldü.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Mahalleli Cevdet Işık (52), olayı anlatarak, "Gece saat 04.19'da telefon geldi, "Uyan araba yanıyor" dediler. Ben, "Bizim arabamız yok" dedim. Karşı komşu arabasını getirip, buraya koymuş. Gece kim geldi, kim yaktı bilmiyorum, haberimiz yok. "Yakılmış" diyorlar. Sabah saat 08.30'da çekici arabayı kaldırdı. Sadece ön tarafı yanmış, motor gitmiş. Kaportayı kaldırmışlardı, daha fazla hasar yoktu ama ön motoru komple gitmiş. Bugüne kadar burada böyle bir şey yaşanmadı, ilk defa oldu. Arabayı yakanlarla ilgili bir bilgimiz yok" dedi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.